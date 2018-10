MIAMI – “Sei troppo scollata in quella foto”. Per questo Melissa Gentz, 22 anni, è stata picchiata e quasi strangolata dal fidanzato geloso. La giovane brasiliana, che vive Florida per motivi di studio, ha pubblicato le foto dei lividi e lanciato un appello che è divenuto subito virale: “Troncate la vostra relazione prima che sia troppo tardi”, è il suo messaggio.

Era la sera del 23 settembre quando Erick Bretz, milionario di 25 anni, ha visto su Instagram una foto fin troppo innocente della sua fidanzata. Il giovane, che quella sera aveva bevuto qualche birra di troppo, è stato colto da un raptus di gelosia estrema e si è scagliato contro la ragazza: l’ha prima colpita con una bottiglia, poi l’ha presa a schiaffi e pugni e ha provato a strangolarla stringendole le gambe intorno al collo. Fortunatamente, nel corso della colluttazione Melissa è riuscita a divincolarsi e a chiamare la polizia.

Erick è stato arrestato, ma ha negato le accuse ed è uscito su cauzione. Un ordine restrittivo gli impedisce ora di tornare a fare del male a Melissa. Lei però ha voluto fare tesoro della sua esperienza, condividendola sui social con tutte le donne vittime di violenza.

“Sto ripubblicando questa foto perché il mio fidanzato l’ha cancellata senza il mio permesso – ha scritto in un post su Instagram – Mi ha detto che le donne con i fidanzati non potevano avere foto che mostravano il loro seno, così ora voglio lanciare un messaggio a tutte le ragazze che vivono una situazione simile di ribellarsi. Troncate la vostra relazione prima che sia troppo tardi”.