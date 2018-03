ROMA – Una foto da urlo quella pubblicata da Melissa Satta sul suo profilo Instagram. Intimo e tacchi a spillo per la Satta che è seduta su una poltrona: una fotografia che ha letteralmente fatto impazzire i fan della showgirl.

L’ex velina quando non è impegnata nel lavoro si impegna in casa come una vera e propria casalinga. Pare avere un talento vero e proprio per la cucina, in cui tenta di ‘imitare’ le imprese dei cuochi di Masterchef, ma non sembra tanto attenta ad altri dettagli.

In un video postato da Boateng, in cui il calciatore dell’Eintracht Francoforte gioca a basket con il figlio, si vede il tedesco con un paio di calzini bucati ai piedi (qui le foto). Il centrocampista pare non curante dello strappo, proprio come pare non accorgersene la casalinga Melissa Satta.