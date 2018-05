ROMA – Melita Toniolo posta su Instagram una foto con la sua pancia a 4 mesi dal parto del piccolo Daniel.

L’obiettivo della soubrette è quello di mandare un messaggio alle neomamme complessate per il cambiamento del proprio fisico dopo la nascita dei figli. La Toniolo invita tutte le donne ad accettarsi, perché quello della gravidanza e del parto è solo una delle fasi della vita biologica di una mamma.

Ecco il messaggio che accompagna la foto:

“Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore” ❤ Siamo quello che siamo, in una società di merda che vuole farci diventare perfette a tutti i costi,scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri.Ma siamo quello che siamo.E dobbiamo accettarlo.Senza tanti filtri. Siamo così! E quelle che commentano sotto “hai una brutta pancia” rispondo: “la mia pancia sarà anche brutta ma si rimette a posto…la tua cattiveria invece, non penso abbia speranze😂”

W le mamme….e w anche le mamme che piano piano hanno voglia di rimettersi in forma !👏🏻