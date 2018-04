ROMA – Melita Toniolo è diventata mamma di Daniel che ora ha 4 mesi. La ex del Grande Fratello ha voluto postare su Instagram una foto che ritrae la sua pancia dopo la gravidanza. La foto è al naturale. Melita scrive:

“Ora la mia pancia è nobile come il mio cuore. Siamo quello che siamo, in una società di m… che vuole farci diventare perfette a tutti i costi, scorriamo le foto e ci vengono i magoni e i pensieri. Ma siamo quello che siamo. E dobbiamo accettarlo. Senza tanti filtri. Siamo così! E quelle che commentano sotto “hai una brutta pancia” rispondo: “la mia pancia sarà anche brutta ma si rimette a posto…la tua cattiveria invece, non penso abbia speranze. W le mamme che si rimettono in forma”.