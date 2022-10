Giorgia Meloni è pronta ad essere la prima premier donna della storia d’Italia. La delegazione di centrodestra si è presentata unita al Quirinale pronta a ricevere l’incarico di formare l’esecutivo che arriverà oggi.

Le consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state brevi, ma esaustive. Davanti ai giornalisti sono apparsi la futura premier, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Berlusconi è alla destra della Meloni

Il leader di Forza Italia era alla destra della Meloni e non ha preso parola evitando così nuovi conflitti all’interno della maggioranza dopo le sue dichiarazioni sulla guerra in Ucraina e Putin. A parlare è stato però il suo volto.

Le smorfie di Berlusconi

Quando la futura premier parla di “posizione unanime” sulla formazione del Governo, a Berlusconi scappa la prima smorfia. L’ex presidente del Consiglio si gira verso Matteo Salvini lo guarda e alza le sopracciglia. Un’espressione con cui sembra voler provare ad aggiungere qualcosa che fa trapelare che la posizione non è stata poi così unanime. In altre immagini il Cavaliere guarda in alto come a volersi contenere con tutta la forza. In un’altra foto guarda la Meloni sorridendo, poi si tocca il naso e sembra voler toccare la premier incaricata. In un’altra foto appare insieme a Salvini con una risata che sembra piuttosto forzata.