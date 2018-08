ROMA – Michelle Hunziker indossa lo stesso bikini a 20 anni di distanza. La foto è stata pubblicata su Instagram: a sinistra la conduttrice appena 19enne nel 1998 [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], quando posava per Tv Sorrisi e Canzoni, a destra lei oggi. In tutti e due gli scatti stesso costume da bagno di jeans e sguardo seducente, con tanto di laccetto dello slip slacciato.

Quello che si nota è quanto poco sia cambiata Michelle in questi 20 anni. Il “prima e dopo” lo descrive lei stessa nella didascalia della foto: “Questo costume me l’aveva regalato il mitico Frank 20 anni fa…un bellissimo ricordo perché proprio con questo Bikini di Jeans facemmo la nostra primissima copertina di @tvsorrisi”. Il riferimento è a Franco Tuzio, uno dei manager più stimati del mondo televisivo italiano, scomparso a ottobre scorso. Franco e Michelle erano grandissimi amici. La Hunziker racconta: “E’ stato l’inizio di un emozionante cammino lavorativo che abbiamo fatto insieme per tanti anni ed un amicizia profonda…ho ritrovato il costume e ho ‘provato’ a riprodurre lo scatto di Rino Petrosino qui in vacanza 20 anni dopo…”.

La bellezza della protagonista di queste due foto è rimasta tale e quale. Più matura ma inalterata nel tempo, dettaglio che molti fan stanno commentando per congratularsi con lei.