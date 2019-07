ROMA – Migranti detenuti nelle gabbie al confine tra Usa e Messico. Circolano in queste ore alcune foto e video che mostrano la durissima condizione in cui sono costretti a restare in molti casi per più di un mese i migranti che provano ad entrare negli Usa dal Messico: si tratta della frontiera di El Paso in Texas, una delle più affollate.

Gli investigatori del Dipartimento di Sicurezza Nazionale hanno visitato cinque strutture di pattuglia delle frontiere, fotografando migranti ristretti in recinti, adulti costretti a restare in piedi per ore e sovraffollamento inumano. Oltre al Dipartimento di Sicurezza Nazionale, si aggiunge la denuncia da parte di alcuni parlamentari democratici che, dopo aver visitato i campi, hanno dichiarato che i migranti sarebbero costretti a bere l’acqua delle toilette viste le altissime temperature che si raggiungono in questi luoghi.

La foto più significativa è stata scattata lo scorso 10 giugno e mostra migranti costretti a dormire a terra in una situazione di super affollamento. La struttura detiene in custodia ottomila persone, ben 3400 oltre il limite consentito.