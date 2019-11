ROMA – Una pattuglia della Guardia di Finanza è rimasta incagliata sui binari del tram in via Legnano in zona Lanza. E’ accaduto intorno alle 8,30 di oggi, martedì 12 novembre. L’incidente ha mandato in tilt la circolazione dei tram 2,4, 12 e 14, provocando ritardi fino a 20 minuti.

Non è ancora chiaro perché la pattuglia delle fiamme gialle sia finita sui binari del tram, secondo quanto trapelato dal comando della Polizia locale intervenuta sul posto, in quel momento non era in corso nessun inseguimento. L’incidente sembra essere stato causato da un errore di valutazione del conducente. La situazione si è risolta intorno alle 10.30 quando il mezzo è stato rimosso da un carro attrezzi chiamato sul posto da Atm, l’azienda che a Milano gestisce il trasporto pubblico.

Quanto accaduto è stato postato sulla pagina Facebook Tranvieri di Milano.

Fonte: Milano Today, Facebook