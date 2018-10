MILANO – Milano, consiglio comunale vota chiusura anticipata per partita Milan. La denuncia M5s. La seduta consigliare di Milano chiude anticipatamente per permettere ai presenti di andare a vedere la partita del Milan. A denunciare quanto accaduto è Gianluca Corrado, consigliere M5s ed ex candidato sindaco per il movimento.

“Il Consiglio Comunale di Milano vota la chiusura anticipata per consentire ai Consiglieri di andarsi a guardare la partita del Milan (poi persa dai rossoneri per 1 a 2, ndr). Disgustoso!” scrive su Facebook Corrado, al termine della seduta di giovedì 25 ottobre.

Poco prima delle 18.00 il consigliere Pasquale De Fabrizio (Forza Italia) presenta una mozione d’ordine con la quale, appunto, chiede la fine anticipata della riunione. La seduta dovrebbe terminare alle 18, 30 ma nessuno tra i presenti si oppone a questa richiesta. L’unico che ha qualcosa da dire è Simone Sollazzo sempre M5s. Ecco cosa dice Sollazzo rimproverando i colleghi: “I tempi tecnici per arrivare allo stadio ci sono comunque”. Niente da fare però, il consiglio approva per permettere di mandare tutti a casa o allo stadio a vedere il match col Betis perso dai rossoneri per 2-1.