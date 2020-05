ROMA – Una donna defeca sulle scale mobili della fermata Porta Venezia della metro M1 di Milano.

Una telecamera di sorveglianza riprende la scena e il video finisce sulla pagina Facebook “Tranvieri di Milano”.

E’ una scena di ordinario degrado quella che si vede nel filmato da cui provengono le immagini pubblicate in questo articolo.

Siamo in pieno giorno: una donna fa i propri bisogni fisiologici davanti all’ingresso di una delle scale mobili che portano verso l’esterno della stazione.

I fatti sono avvenuti sabato 2 maggio. Questo il commento dell’operatore Atm èche assiste dal monitor alla scena: “Ottimo direi. Una bella ‘pisciatina’ e una bella ‘cagata’ sulla scala mobile esterna, ci stava proprio bene. Ma che c… di schifo”.

La donna, che indossa la mascherina sul volto, arriva davanti alla scala e senza remore si china in avanti e fa quel che deve.

Poi usa la maglia che portava sulle spalle come carta igienica. Dopo essersi pulita abbandona tutto sul posto e va via come se nulla fosse.

Su Facebook c’è chi commenta sconcertato:”E poi si pretende una Milano pulita e civile con questa gente nonostante i bagni siano a 50 metri. E no, un bel bisogno in mezzo alla scala mobile in pieno giorno. Tanto in emergenza covid-19 non c’è nessuno. Pazzesco!” (fonte: Milano Today, Facebook).