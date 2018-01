MILANO – Il filobus si ferma improvvisamente in mezzo alla strada per colpa di un cavo elettrico che non funziona. I passeggeri scendono e si mettono a trainare il mezzo pesante fino a farlo ripartire a spinta. Accade in viale Tibaldi a Milano, lunedì mattina, poco prima delle 8. Le foto sono finite su Twitter.

A raccontarlo è Repubblica che scrive:

“La linea filoviaria 91, quella che corre da piazzale Lotto verso piazzale Lodi, improvvisamente ferma. Come ogni giorno di buon ora, con il suo carico di studenti, lavoratori e bisognosi che scendono in viale Toscana, per chiedere un pasto all’associazione Pane Quotidiano, alle spalle dell’area dove grandi gru, come mani d’acciaio, stanno finendo di modellare il nuovo quartiere della Bocconi”.

Ed è sempre lo stesso quotidiano a scrivere la risposa dell’Atm, l’azienda che gestisce i trasporto a Milano: