Milano: fulmine colpisce palazzo, in fiamme il tetto (foto Vigili del Fuoco)

MILANO – Un incendio si è sviluppato, la notte tra martedì 16 giugno e martedì 17, in una mansarda di un palazzo in via Alessandro Scanini, a Milano.

A bruciare, completamente, è stato il tetto, forse dopo essere stato colpito da un fulmine.

E’ accaduto durante il forte temporale che si è abbattuto in quelle ore sul capoluogo lombardo.

Nessuno è rimasto ferito, perché tutti gli occupanti dell’abitazione, 4 persone, sono riuscite ad uscire in tempo all’aperto.

Il 118 e protezione civile sono intervenuti intorno alle 4 e a scopo precauzionale hanno fatto evacuare una decina di persone.

I vigili del fuoco, al momento, ritengono, appunto, che le fiamme siano divampate a causa di un fulmine. Le fiamme sono state spente in poche ore.

Maltempo su Milano, allerta arancione

Prosegue l’allerta meteo di criticità arancione su Milano cominciata alle 22 di martedì 16 giugno. Il codice è arancione, quindi livello di pericolosità 3 su 4 per “temporali forti”.

Sono attesi ancora dei rovesci “importanti” anche nella giornata di oggi.

La Protezione civile di regione Lombardia ha stabilito una criticità ordinaria, codice giallo, per “rischio idrogeologico”, che sarà invece in vigore fino alla mezzanotte del 18 giugno.

Nel bollettino diffuso dalla regione si legge:

“Nella serata (di ieri, martedì 16 giugno ndr) nuovi flussi umidi meridionali incominceranno ad interessare le zone occidentali di pianura e prealpi”.

“Possibili inneschi di nuovi fenomeni convettivi che via via si intensificheranno ed estenderanno verso Alta Pianura e zone prealpine centrali” (fonte: Repubblica, Milano Today, Vigili del Fuoco, Ansa).