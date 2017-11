ROMA – Miley Cyrus ha compiuto 25 anni proprio nel giorno del Ringraziamento e lei, per ricambiare i fan, il 23 novembre ha voluto condividere uno scatto su Twitter in cui indossa una t-shirt extralarge. La foto è stata scattata in una stanza color argento della sua villa, tra palloncini colorati e coriandoli.

Per esprimere tutta la sua felicità, Miley ha scritto: “Sono così vicina ai festeggiamenti per il mio compleanno. Ho già fatto provviste per una giornata a base di tofurkey (un mix di tofu e tacchino vegano, ndr.) e persone care! Non è ironico?”. Tutto accompagnato dall’hashtag #VeganTurkeyBaby (vegano tacchino bambino).

Proprio l’hashtag di Miley unito alla sospetta pancetta nella foto, ha allertato i fan che hanno letto nel tweet la confessione di una gravidanza. La cantante è fidanzata felicemente con Liam Hemsworth, l’attore australiano famoso per la saga “Hunger Games”.

A questo punto in tanti hanno scritto alla star. Molti follower hanno infatti chiesto alla Cyrus se fosse incinta. La vioce della gravidanza sarebbe stata avallata anche da alcuni tabloid americani che hanno notato il fatto che la cantante indossi spesso abiti larghi durante le apparizioni alla trasmissione “The Voice”.

Per evitare equivoci e porre un freno alla curiosità dei fan, la sera del Ringraziamento Miley è tornata su Twitter dove ha smentito le voci: “Non sono incinta ragazz. Ho solo mangiato una tonnellata di tofurkey…” ha confessato la star.