SENIGALLIA (ANCONA) – Due Ferrari che partecipavano alla Mille Miglia si sono scontrate lungo la strada provinciale 14 in contrada Santa Lucia a Castelleone di Suasa, nelle Marche, finendo poi nei campi.

Nello scontro è rimasta leggermente ferita una donna a bordo. La donna è stata trasportata dal 118 al Pronto soccorso di Senigallia. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture coinvolte nell’incidente e finite fuori strada.

Le due fuoriserie che sono ora da buttare. Le due auto, secondo quanto si è appreso, procedevano a velocità sostenuta. Le cause dell’incidente sono quindi tutte da accertare.

La magia della corsa, che affascinerà l’Italia per i prossimi giorni, accende l’attenzione ancora una volta sul design senza tempo e sul fascino immutato dopo dcenni di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo tra il 1927 e il 1957. In questa edizione però, ad essere protagoniste saranno anche le circa 130 vetture prodotte dopo il 1958 che partecipano al Ferrari Tribute to 1000 Miglia e al Mercedes-Benz 1000 Miglia Challenge, riservati a vetture in prevalenza moderne delle due Case. E proprio al Ferrari Tribute to 1000 Miglia appartenevano le due auto che si sono scontrate.

Fonte: Ansa