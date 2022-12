Minaccia di colpire i passanti con l’ascia: i poliziotti lo bloccano con il taser

La Polizia arresta un uomo che sta spostando e lanciando i coni stradali nei pressi di una fermata del bus. L’uomo viene immobilizzato con le mani dietro la schiena e viene fermato. A questo punto arriva un altro uomo che minaccia di colpire i passanti e gli agenti con un’ascia. Succede a Ilford, zona est di Londra. Quanto accaduto è stato documentato su Twitter e ripreso dal Sun.

Minaccia passanti e Polizia in strada con un’ascia

La persona con l’ascia viene arrestata grazie all’utilizzo del taser, la pistola elettrica. L’uomo prima di essere colpito impugna l’arma e continua ad inveire contro passanti e agenti. Poi viene colpito e cade a terra rigido. Ora è stato accusato di aggressione aggravata e dovrà comparire davanti ad un giudice il 6 gennaio.

Gli agenti arrestano l’uomo con l’ascia, l’altro fugge

E non è finita qui. Secondo quanto racconta il Sun, il primo uomo, quello che viene immobilizzato dagli agenti, mentre i poliziotti sono alle prese con l’uomo con l’ascia caduto a terra riesce a liberarsi e a scappare. I fatti sono accaduti intorno alle 12,30 di notte venerdì 23 dicembre. Gli agenti erano intervenuti per la segnalazione di un uomo che tentava di causare danni alla vetrina di un negozio su High Road. Scene di ordinaria follia accadute di notte a Londra dunque. Nella capitale britannica, stando ai racconti dei quotidiani britannici, sono sempre più frequenti episodi di vandalismo e risse. Con i protagonisti che in diversi casi usano oggetti contundenti.