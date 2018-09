ROMA – Miriam Leone è protagonista di una scena bollente con Guido Caprino in spiaggia a Sassari. Ma è solo per esigenze di copione. Come mostrano le foto pubblicate dal settimanale “Chi”, l’attrice sta registrando la serie tv Sky “1994” ideata, diretta e prodotta da Stefano Accorsi. L’ex Miss Italia interpreta la showgirl e attrice Veronica Castello.

Gallery

Le riprese di 1994 sono iniziate a fine luglio. La terza stagione della saga di Sky prodotta dalla Wildside di Lorenzo Mieli, Fausto Brizzi e Mario Gianani, che racconta le vicende che hanno portato a Tangentopoli, ha preso così il via dopo l’annuncio del rinnovo del settembre del 2017. Il 26 luglio 2018 infatti sui profili social ufficiali di Sky Atlantic alcuni degli attori del cast, nello specifico Guido Caprino e Miriam Leone hanno salutato i fan annunciando l’inizio delle riprese della nuova stagione.

La storia di 1992 è una trilogia iniziata nel 2015 e che si concluderà con 1994 serie tv: dopo la messa in onda di 1992 fu proprio il produttore Lorenzo Mieli assieme a Stefano Accorsi a rivelare che 1994 sarebbe stata prodotta. L’ultimo capitolo della storia di Leonardo Notte, Pietro Bosco e Veronica Castello sarà raccontata in 1994.

Non abbiamo ancora informazioni su quando va in onda la serie tv 1994, ma possiamo immaginare che visto il gap di due anni tra la trasmissione tra 1992 e 1993, 1994 serie tv sarà trasmetta su Sky Atlantic HD nel 2019.