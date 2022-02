Zeudi di Palma, 20 anni, campana, è Miss Italia 2021. E’ stata eletta a Venezia nella finale trasmessa dal casinò di Venezia in diretta streaming sulla piattaforma web Helbiz.

Miss Italia 2021, chi è Zeudi di Palma

Era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Studia Sociologia all’università. E’ una modella con la passione per il calcio. Nella finale ha prevalso su Gabriella Bagnasco della Basilicata e Lorena Tonacci sempre della Campania.

Il suo nome è legato all’attrice Araya che tanto piaceva al padre che l’ha abbandonata quando aveva due anni. Ha un fratello e una sorella di poco più grandi cui è molto legata.

Al Corriere della Sera che l’ha intervistata racconta di dedicare la vittoria alla “madre Maria Rosaria, donna fortissima, che mi ha insegnato la resilienza. Mio padre, Pasquale, ci ha abbandonati quando avevo due anni, lei ha cresciuto tre figli da sola e quando avevo dieci anni ha anche dovuto affrontare la morte di sua madre, mia nonna. È stata licenziata, ha fatto i lavori più umili, ma non si è mai arresa. Oggi è consigliera dell’ottava Municipalità di Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia) e ha fondato ‘La lampada di Scampia’, un’associazione che aiuta i ragazzi a esprimere il loro talento”.

Zeudi è cresciuta a Scampia. Sul noto quartiere di Napoli racconta: “Ho convissuto con la realtà in cui sono nata e cresciuta. A Scampia ho frequentato le elementari e le medie. I ragazzi qui fanno il doppio della fatica per emanciparsi da certi contesti e proprio per questo lo Stato dovrebbe essere più presente per aiutarli. Vale per tutte le realtà più complicate, non solo per la nostra”.

Gomorra lo ha visto forse un quarto d’ora in tutta la sua vita. Per lei la serie “dà un’immagine di Scampia che non riconosco. Non mi interessa vederlo. Scampia è una realtà degradata, ma ci sono tanti ragazzi che vogliono emergere e vogliono emanciparsi”.

Miss Italia, l’errore sulla busta

C’è stata anche la suspense dell’errore sulla busta con il nome della prima eliminata delle tre. Era uscito quello di Zeudi, poi la correzione della giuria, con il nome giusto, quello della Tonacci.

Un concorso che ha omaggiato i 1600 anni della fondazione della città di Venezia, e che si è rinnovata in chiave social, raccontando non solo la bellezza estetica, ma la bellezza creativa delle ragazze.

Una versione organizzata diversi mesi dopo per via del Covid. Un Miss Italia pensato come una mini-serie tv, svoltasi per la prima volta interamente sui social media e sul web per provare a parlare ai nativi digitali e alla cosiddetta Generazione Z.

I conduttori sono stati l’inviato delle Iene Alessandro Di Sarno ed Elettra Lamborghini che hanno combinato diversi svarioni in diretta. Tutta la serata è stata accompagnata da errori, su tutti quello della busta con il nome sbagliato, ma anche da momenti divertenti.