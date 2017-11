Terra piatta, scemo del villaggio opinionista. E gli si dà par condicio

Terra piatta, la Terra è piatta, lo dice lo scemo del villaggio. Al secolo tal Mike Hughes in quel degli Usa. Di Mike comunque ve n'è appunto in ogni villaggio. E città, piazza, bar, ufficio, social, blog...E non è che hanno aspettato la radio, il telefono, la televisione o il web per venire al mondo.