LAS VEGAS – La sudafricana Demi-Leigh Nel-Peters ha vinto il titolo di Miss Universo 2017. La 22enne, che di recente ha conseguito una laurea in gestione aziendale, è stata incoronata al Planet Hollywood di Las Vegas (in fondo all’articolo le foto Ansa dell’incoronazione). Seconda si è classificata Miss Colombia Laura Gonzalez e terza Miss Giamaica Davina Bennett.

Sono state 19 ragazze provenienti da tutto il mondo hanno preso parte a questa edizione, la più partecipata di sempre, comprese per la prima volta concorrenti da Cambogia, Laos e Nepal. Assieme al titolo, la nuova Miss Universo ha vinto uno stipendio per un anno, un appartamento di lusso a New York per la durata del suo regno e vari altri premi.

Alla richiesta di esprimere un parere su quale sia la più importante questione che le donne devono fronteggiare sul posto di lavoro, Demi-Leigh Nel-Peters ha risposto la disparità di stipendio con i colleghi uomini. E’ la quinta volta che l’Africa vince questo ambito premio.