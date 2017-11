CIVIDALE DEL FRIULI – Alioune Diouf è stato eletto Mister Italia Friuli Venezia-Giulia. Il ragazzo ha 18 anni e vive a Cividale del Friuli in provincia di Udine. Il ragazzo, come è intuibile dal nome, è di origini africane, senegalesi per la precisione e la sua elezione ha scatenato una serie di commenti razzisti sui social locali.

Alioune è uno studente di quinta superiore e gioca di basket nell’under 20 di una squadra locale. E’ alto 1,98 e sogna di fare il modello. Sui social network, viene accusato di “non essere abbastanza italiano” per vestire quella fascia.

Non ha fatto quasi in tempo a godersi la vittoria Alioune. Contro la sua incoronazione si sono infatti scagliati decine di utenti di Facebook, che hanno accolto negativamente la notizia della sua vittoria. Eccone alcuni, raccolti da Il Giornale: