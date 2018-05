Il mistero della FOTO sotto l’albero: cosa tocca la spalla al bambino?

PLESSEY WOODS – Quello che sembra il volto di un bambino appare in piedi, con una mano sulla spalla di un altro bambino, fotografato dalla mamma nei boschi di un parco naturale britannico.

A diffondere la foto è Laura, una mamma che si trova nel parco nazionale di Plessey Woods nel Northumberland.

La donna ha catturato l’immagine incredibile lunedì, durante una gita con la sua famiglia. La figlia Charlotte, 15 anni, vuole scalare un albero insieme al fratello di nove anni. Con loro c’è anche il cugino Jack di 16 anni. Laura decise di scattare alcune foto della scalata e resta senza parole quando rivede la foto: dietro Byrin, suo figlio, appare il volto di un ragazzino malgrado, nella zona, in quel momento non ci sia nessuno.

Laura, impiegata in un call center, da sempre scettica del paranormale, ora non sa darsi una spiegazione. Sta pianificando un ritorno al bosco, dato che ha maturato un interesse particolare per i fantasmi.

Dopo la diffusione della foto avvenuta anche grazie al Daily Mail, in molti le hanno scritto su Facebook dicendo di voler pregare per quel bambino che sembra apparire nella foto.

Laura racconta che dietro l’albero non c’era nessuno, altrimenti “mia figlia e mio nipote lo avrebbero visto. Alcune persone mi hanno accusata di aver usato Photoshop ma io non ho la minima idea di come si usi un programma del genere“, conclude Laura.