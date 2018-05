ROMA – Monica Kilnarova ha 18 anni viene dalla Repubblica Ceca e nella vita fa la tennista. Agli Internazionali Bnl d’Italia è uscita quasi subito: la sua presenza non è però passata inosservata: pur non essendo famosa sui campi

è molto famosa sui social, Instagram su tutti.

Sono infatti molti gli scatti che la ragazza posta, selfie e immagini durante le partite, nella vita di tutti i giorni e tratti dalle vacanze. Grazie al suo fascino e ai suoi capelli biondi, Monica è riuscita a conquistare i riflettori anche a Roma.