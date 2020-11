Monopoly di Bergamo come le scarpe Lidl, ressa all’ipermercato per comprarlo (Foto da Facebook)

Dopo la ressa per le scarpe Lidl, l’assembramento per il Monopoly a Bergamo: e per l’Iper scatta la sanzione.

Ressa all’ipermercato di Seriate per comprare il Monopoly di Bergamo. Assembramento per il gioco di società in cui i nomi delle strade e delle piazze sono quelli di Bergamo. E poco importa che proprio quella zona sia stata martoriata dal Covid pochi mesi fa. Come li vuoi passare questi mesi di semi lockdown, senza il gioco del momento?

Italiani popolo con la memoria corta. Sembra incredibile che proprio qui, nella zona rossa per eccellenza (ormai tristemente famosa in tutto il mondo) ci possano essere scene del genere. Eppure succede. Succede a pochi giorni dall’altrettanto incredibile (e incommentabile) ressa per comprare le scarpe Lidl a Roma. In mancanza della movida, con locali e ristoranti chiusi, ci si accontenta di quello che è aperto per sfogare la propria irrefrenabile voglia di…superfluo.

Sanzioni all’Iper che vendeva il Monopoly di Bergamo

L’Iper situato all’interno del centro commerciale di Seriate è stato sanzionato dai carabinieri per gli assembramenti che si sono registrati nei giorni scorsi, soprattutto per la vendita della versione Bergamo del gioco in scatola Monopoly.

In azione i carabinieri di Seriate, insieme al Nucleo ispettorato del lavoro di Bergamo, al Gruppo tutela lavoro di Milano e ai Nas Brescia, che ieri hanno effettuato una serie di controlli nei centri commerciali della zona. All’Iper è stata accertata la violazione della normativa che impone agli esercizi commerciali di garantire il distanziamento interpersonale della clientela.

La risposta del centro commerciale

La direzione del centro commerciale di Seriate ha fatto sapere che i negozi, nella giornata di sabato, erano regolarmente chiusi come da indicazioni del governo. A essere sanzionato è stato appunto l’ipermercato situato all’interno. Nel frattempo il Monopoly Bergamo ha raggiunto su eBay, dove viene rivenduto da privati, anche la cifra astronomica di mille euro. (Fonte Ansa)