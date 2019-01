ROMA – Morgan mette all’asta… i suoi capelli: “Un euro a capello, hanno anche la garanzia: soddisfatti o rimborsati”.

“Questa – scrive il cantante su Instagram – è l’ultima notte dei miei 400mila capelli. domani taglio drastico. Presto li vedrete su eBay”. “Un euro cadauno – spiega l’ex leader dei Bluvertigo -. Allora le persone potranno dire dopo averlo acquistato: questo è proprio un pelo fuori di testa”.

Morgan entra anche nei dettagli: “Ci sono vari formati, dal famoso pelo nell’uovo al diavolo per capello (666 capelli) fino alla ciocca woo-doo (a soli 50.000 per più di mille capelli adatti a qualsiasi forma di magia!!!) Ci sono anche alcuni esemplari con pelle di cute o forfora. C’è una soluzione un po’ più expensive con un trattamento particolare in un cofanetto apribile con cuscinetto di raso firmato Cavalli, è il pacchetto ‘sciogli le trecce Cavalli’“. Il tutto con tanto di garanzia “soddisfatti o rimborsati”: “Sono in garanzia, se trovi doppie punte puoi chiedere la sostituzione ma vi ricordo che se è per il woodoo accetta anche doppie punte”.

Tutto questo accadeva ieri, lunedì 21 maggio. Oggi, martedì, Morgan ha pubblicato una nuova foto. Il cantante però sembra aver solo nascosto i capelli.