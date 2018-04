PHILADELHIA – Un aereo della Southern Airlines partito dall’aeroporto LaGuardia di New York e diretto a Dallas è stato costretto ad un atterraggio d’emergenza a Philadelphia a causa di un’esplosione in volo.

A raccontare la vicenda è l’emittente Nbc10 che parla del motore di sinistra del Boeing 737-700. I frammenti avrebbero poi colpito e distrutto un finestrino con una donna che, a quanto pare, avrebbe rischiato di essere risucchiata.

Il padre di un passeggero, secondo quanto si legge sul sito dell’emittente, ha raccontato: “Una passeggera, una donna, è stata quasi risucchiata fuori dall’aereo… È stata riportata dentro dagli altri”.

La compagnia, sul proprio account Twitter, per ora si limita ad affermare che sta “raccogliendo informazioni”. “La sicurezza per noi è sempre una priorità – si legge ancora sul sito della Southern Airlines-. Stiamo lavorando in maniera diligente per offrire supporto ai clienti e all’equipaggio. Condivideremo informazioni quando saranno confermate”».

Anche la Cbs, che fa riferimento a informazioni che non hanno ancora ottenuto conferme ufficiali, parla di danni al finestrino della 17esima fila.

A bordo del volo erano presenti 143 passeggeri e 5 membri dell’equipaggio. Marty Martinez, uno dei passeggeri, sui social ha pubblicato diversi video ed alcune foto.