Motta Camastra, un vasto incendio stra bruciando un grande deposito di carta e plastica. Nell’aria si è diffuso del fumo nero e tossico. Il vasto incendio è divampato stamane in una vasta area in località Motta Camastra in provincia di Messina.

Motta Camastra, in fiamme vegetazione e deposito di carta e plastica

Oltre alla vegetazione, il rogo ha coinvolto anche un grande deposito di carta e plastica facendo sviluppare nell’aria un intenso fumo nero e tossico.

Da diverse ore diverse squadre dei Vigili del fuoco del comando di Messina sono impegnate per spegnere il rogo.

San Severo (Foggia), incendio brucia 100 ettari di grano

Nei giorni scorsi, un grande incendio è scoppiato a San Severo in provincia di Foggia. Le fiamme hanno mandato in fumo 100 ettari di grano di qualità pregiata. Il drammatico incendio è avvenuto sui terreni dell’Asp Zaccanigno. Per domare le fiamme, i Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare molte ore. Una persona ha riportato bruciature sul viso e sulle mani.

Nel rogo è andato distrutto anche un trattore. Il fumo ha provocato chiusure sull’autostrada A14 Bologna–Taranto Adriatica. Ad essere temporaneamente chiuso è stato il tratto compreso tra San Severo e Foggia in entrambe le direzioni. Il fumo sul campo della Asp Zaccanigno che si trova adiacente all’autostrada ha provocato anche un tamponamento tra un furgone e un mezzo pesante al km 531 che ha causato il ferimento di due persone.