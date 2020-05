Movida a Barletta, la foto della parlamentare Licia Ronzulli: “Imbecilli”

ROMA – “Questa foto l’ho fatta io questa sera.

Me lo avevano detto ma non ci credevo.

Sono andata a vedere con i miei occhi”.

Così la parlamentare di Forza Italia, Licia Ronzulli che su Instagram ha pubblicato la foto di una via della movida di Barletta.

Via, a quanto sembra, affollatissima di persone, molte senza dispositivi di protezione.

La foto sarebbe stata scattata intorno alle ore 22 di domenica 24 maggio.

“#Movida. #Assembramenti. Quasi tutti senza #mascherina. Non curanti di quello che ci è successo. Come se nulla fosse. Imbecilli senza rispetto per la vita – scrive Ronzulli -. e neppure per chi la vita l’ha persa”.

L’appello anti movida del ministro Lamorgese.

“Avere restituito la libertà di uscire può aver indotto a pensare che sia tutto superato, ma così non è.

E’ opportuno lanciare un messaggio ai giovani: se dovesse tornare l’epidemia sarebbe un fallimento per il Paese. Supereremo questa emergenza solo se operiamo tutti con grande senso di responsabilità”.

“Siamo ancora in una fase molto pericolosa”, aggiunge il viceministro Matteo Mauri.

I governatori di Lombardia e Campania ribadiscono la linea della fermezza: “Chiedo ai sindaci – afferma Attilio Fontana – rigore per punire non i gestori dei locali, ma i clienti che dimostrano poco rispetto anche nei loro confronti”. “Lo Stato ha il dovere di imporre il rispetto delle regole e di garantire le norme di sicurezza”, tuona Vincenzo De Luca. (Fonte: Ansa).