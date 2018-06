ROMA – Sulle colline del Mugello è apparsa una dedica sottoforma di lapide [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play]per il rivale di Valentino Rossi Marc Marquez.

La lapide è conficcata nella ghiaia e raffigura la faccia dello spagnolo con la data di morte, fissata per oggi 3 giugno, giorno in cui si è corso il Gp d’Italia che non ha visto Marquez salire sul podio a causa di una brutta scivolata sulla ghiaia.

In aggiunta c’è anche uno scheletro piazzato sopra a una maglia della Honda e una ciotola per raccogliere le offerte, con la scritta: “Esprimi un desiderio”. La trovata è stata giudicata per nulla divertente, dato che nasconde un messaggio di odio per l’avversario.