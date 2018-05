ROMA – Cosa è successo a Roma nel pomeriggio, esattamente al quartiere Pigneto? Un uomo in mutande è stato fotografato in bilico sul cornicione fuori da una finestra [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play]. Così è stato immortalato dai passanti e la foto è finita su Facebook, nella pagina “Wanted in Rome” e “The Roman Post”.

L’immagine è stata pubblicata dalla pagina Facebook “Wanted in Rome”. Il commento è in inglese e suona più o meno così: “Problemi d’amore sulla Tiburtina”.

Gli utenti si sono scatenati per fornire delle ipotesi. Secondo la maggior parte di essi si tratta per l’appunto di un problema d’amore. Il protagonista è un amante in fuga dall’arrivo del marito della donna? Tutto può essere. L’ironia per il momento ha preso il sopravvento, anche se il mistero resta.