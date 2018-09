ROMA – La nuova stagione de L’Aria che Tira, il programma di approfondimento che va in onda la mattina su La7 si apre con un divertente siparietto. La conduttrice Myrta Merlino toglie la cravatta a Luigi Di Maio. Il capo politico M5s, vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, sui presta e si fa togliere la cravatta.

“Così ci mettiamo rilassati”, spiega la Merlino che prima ha “accusato” Di Maio di essere l’uomo con la cravatta che “non se la toglie mai neanche il giorno del pranzo di Pasqua con la famiglia”. Di Maio sorride e si presta al gioco.

Nei giorni scorsi, la Merlino ha presentato la nuova stagione della sua trasmissione, l‘ottava, spiegando che uscirà dallo studio per raccontare i casi più controversi e le realtà più difficili, finendo così sul campo in prima persona e senza filtri. “Quest’anno sarò sul campo con i miei occhi – spiega la conduttrice e autrice – Ogni volta che potrò mi toglierò i miei amati tacchi per rimettere gli scarponi sul terreno”.

Prosegue Myrta Merlino: “Ormai c’è una vera e propria guerra tra vero e falso e quindi è il momento, come dicono gli americani, dei boots on the ground, quasi come un inviato di guerra”.