ROMA – Nadia Rinaldi parteciperà alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi, dopo aver perso ben 73 chili di peso. L’attrice scoperta da Christian De Sica, attualmente sui grandi schermi con il film che ripropone la storia dei cinepanettoni “Super Vacanze di Natale”, ha portato a termine un lungo percorso che l’ha portata a perdere un numero incredibile di chili.

A Diva e Donna, la Rinaldi ha spiegato:

“Ho concluso il percorso iniziato nel 2001 con un bypass intestinale che mi ha fatto perdere 73 chili. Negli ultimi anni ho fatto due interventi per ridurre la pelle in eccesso, tipica di un forte dimagrimento, e per ridurre le dimensioni del seno”.