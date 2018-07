ROMA – Nadia Toffa ha voluto pubblicare una nuova foto di sé durante una passeggiata a Milano. Un segnale di grande speranza da parte [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] dell’inviata de Le Iene a tutti i suoi fan, da mesi in apprensione per la sua salute.

Nel post pubblicato su Facebook, Nadia Toffa ha salutato i suoi sostenitori con un messaggio benaugurante: “Ciao bella gente! Ogni tanto è piacevole farsi carini semplicemente per fare una passeggiata. Per se stessi. Così… solo per sentirsi meglio oggi sono in giro per Milano e vi ho pensati. Vi abbraccio fortissimo e vi auguro una buona giornata. Tanti Baci. N.”.

La foto però, dove appare visibilmente dimagrita, ha destato anche preoccupazione tra i suoi fan.