ROMA – "Ricordo di una splendida giornata di sole in una giornata incerta e fresca", così su Instagram Nadia Toffa mostra uno splendido, datato all'estate del 2017, prima che il cancro la costrinse a una lunga battaglia.

La Iena è tornata molto attiva sui social e negli ultimi quattro giorni ha pubblicato quattro post diversi. Prima in versione cuoca alle prese con una frittata, poi sdraiata sul divano dopo un pranzo abbondante seguita dall’immagine di un pic nic casalingo.

Intanto si torna a parlare anche di chi prenderà il posto di Ilary Blasi alla conduzione del programma Le Iene. E se Mediaset puntasse proprio sulla “Iena” che tornerà in pista dopo la scoperta del tumore e la terapia tuttora in corso? E’ stata lei stessa a dire “ci vediamo a settembre”, instillando a questo punto il dubbio: sarà ancora inviata o, almeno per i primi tempi, opterà per un più tranquillo ruolo di conduttrice?