Nadia Toffa senza parrucca per la prima volta. La FOTO insieme alla mamma

ROMA – Nadia Toffa si mostra per la prima volta senza parrucca. La conduttrice de Le Iene che nei mesi scorsi ha raccontato pubblicamente di avere un cancro, come da lei stessa dichiarato, per andare in onda indossa una parrucca.

Tra uno stop e l’altro nella trasmissione di punta di Italia 1, la conduttrice confessa pubblicamente di continuare la sua battaglia continuando allo stesso tempo a sorridere. Nella foto di queste ore, Nadia è radiosa più che mai. Accanto a lei la mamma, come si vede in una foto pubblicata sul suo profilo Instagram.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Nadia Toffa indossa un colorato foulard che le copre la testa. Tanti i messaggi di solidarietà e incoraggiamento alla Iena.