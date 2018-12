ROMA – E’ stata una delle modelle più belle e sensuali degli ultimi decenni, la Venere nera che gli stilisti più importanti del pianeta hanno fatto a gara per vederla sfilare sulle loro passerelle. E alla soglia dei 50 anni Naomi Campbell è ancora un’icona, anche quando sceglie di mettersi radicalmente a nudo.

Lo ha fatto a Natale, mostrandosi su Instagram senza parrucca: nella foto, divenuta in pochi istanti virale, la bellissima top model è quasi calva. Naomi soffre infatti di alopecia dovuta al troppo stress dopo anni di eccessi sotto i riflettori.

La foto è stata scattata in Kenya, dove la modella ha scelto di festeggiare il Natale insieme alla famiglia. Poi la top model è volata a Malindi, in visita nel resort di Flavio Briatore, col quale anni fa ha avuto una love story.

Nonostante la proverbiale cattiveria che alligna sul web, il bel gesto di Naomi ha spiazzato i fan. Al punto che in tantissimi hanno apprezzato e si sono complimentati per il coraggio della sua foto, rompendo l’idea di perfezione che per anni ha incarnato.