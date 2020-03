ROMA – La pizzetteria Friggipizza di via Leopardi, nel quartiere napoletano di Fuorigrotta, la notte scorsa è stata svaligiata. I ladri sono entrati nel locale sfondando la saracinesca e portandosi via pochi euro di fondo cassa.

Si tratta di una delle attività commerciale tra le più famose del quartiere, una pizzeria che esiste dal 1967. I ladri hanno portato via pochi spiccioli, creando però un ingente danno: l’ingresso è stato infatti devastato.

Il raid è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza interne della pizzetteria. I titolari hanno scoperto il furto la mattina dopo e pubblicato su Facebook le fotografie chiedendo a clienti e amici di condividerle per aiutare le forze dell’ordine nelle indagini.

Ecco cosa hanno scritto su Facebook: “Questa mattina la sveglia per noi è suonata prima del solito siamo stati vittime di due malviventi che ci hanno sfasciato l’entrata del negozio e hanno rubato la cassa di qualche spicciolo. Abbiamo provveduto a denunciare e con l’aiuto delle telecamere di video sorveglianza abbiamo i volti di coloro i quali volevano rubare il nostro sogno. Siamo a Fuorigrotta da tre generazioni perché crediamo in un futuro per Napoli. Vi ringraziamo per aver violentato casa nostra e aver violato i nostri diritti. Vorremmo dimostrare che non esiste solo la Napoli fatta di criminalità e soprusi ma anche la Napoli bella perciò chiediamo ad amici e clienti di condividere questo post perché solo attraverso la collaborazione di tutti possiamo abbattere i muri e portare la voce di una Napoli che non si arrende inanzi a queste cattiverie!”.

Fonte: FanPage, Facebook