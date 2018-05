NAPOLI – Una paziente si è presentata all’ospedale Cardarelli di Napoli per una tac e ha “dimenticato” di lasciare il suo telefono cellulare in borsa. Non solo l’ha portato con sé nel macchinario, ma ha lasciato a bocca aperta i medici quando ha ricevuto una telefonata e ha tranquillamente risposto durante l’esame radiologico.

La donna era arrivata al pronto soccorso dell’ospedale napoletano per una forte emicrania e così è stata sottoposta ad una tac urgente. Una volta arrivata nell’unità di radiologia del Cardarelli, i medici la posizionano sul macchinario e iniziano ad acquisire una immagine, ma qualcosa stona. Accanto alla sagoma del cranio della paziente appare proprio un telefono.

App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui

Ladyblitz – Apps on Google Play

Giuseppe Del Bello sul quotidiano Repubblica scrive che i medici sono rimasti esterrefatti davanti all’insolita sorpresa, soprattutto perché la signora non solo aveva ignorato il regolamento, ma aveva anche portato il telefono all’orecchio per rispondere ad una chiamata: