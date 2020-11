Natalia Garibotto, chi ha messo il like dall’account del Papa?

Chi ha messo il like galeotto alla modella brasiliana Natalia Garibotto dall’account Instagram del Papa?

Dopo il like dell’account ufficiale del Papa, @franciscus, a una foto sexy su Instagram della modella brasiliana Natalia Garibotto, il Vaticano ha avviato un’indagine interna.

L’indagine sul like a Natalia Garibotto dall’account del Papa

Secondo la Catholic News Agency – che fornisce gratuitamente servizi di informazione religiosa cristiana a tutto il mondo di lingua inglese – i funzionari starebbero indagando su come e chi abbia messo il like alla foto in cui Garibotto è in reggicalze e il lato B nudo in bella mostra.

Garibotto, 27 anni, al blog Barstool Sports ha spiegato che l’account @franciscus era tra i 143.000 like dei follower.

“Mia madre può odiare la foto, ma il Papa ha messo il like”

“Mia madre può odiare le foto in cui si vede il mio fondoschiena, ma il Papa ha messo il like”, ha detto Garibotto al blog e ha aggiunto di averlo notato prima che fosse rimosso.

“Sono certa che andrò in paradiso” ha scritto scherzando su Twitter con i 124.000 follower.

Alcune fonti hanno riferito alla Catholic News Agency che è in corso un’indagine interna dopo che la CNA ha chiesto un commento all’ufficio stampa del Vaticano.

Secondo la CNA, gli account del papa sui social media sono gestiti da un team. (Fonte: SUN)