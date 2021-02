Natasha Tozzi è la figlia 32enne di Umberto Tozzi. Di professione modella e influencer, Natasha è stata fotografata da “Chi” in compagnia di Andrea Iannone.

Il motociclista, dopo essersi lasciato con Giulia De Lellis, avrebbe cominciato una nuova relazione con la figlia del cantautore.

Il campione di Moto Gp è stato fotografato in quello che sembra un incontro romantico insieme all’ex di Stefano Ricucci.

Natasha Tozzi e Andrea Iannone escono dal ristorante e fanno finta di non conoscersi

A scrivere che potrebbe esserci qualcosa di più rispetto ad una semplice amicizia è “Chi” stesso: Andrea e Natasha sono stati paparazzati insieme a Milano in un noto ristorante. Poi sono partiti insieme per Lugano dove Andrea ha casa.

La coppia avrebbe tentato di depistare i fotografi uscendo dal locale separatamente e facendo finta di non conoscersi.

“Nonostante si muovano con circospezione, appare evidente che tra i due ci sia del tenero”, racconta il settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Andrea Iannone, le storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis

Andrea Iannone è stato per due anni con Belen Rodriguez. Un amore molto travolgente che poi, però, si è trasformato. Iannone, a tal proposito ha raccontato: “Le storie importanti cambiano forma”.

“Per me Belen ha rappresentato un punto di riferimento importante in un momento della mia vita dove tutto sembrava andare bene, ma nel quale avere persone vere accanto non è stato facile. Che penso di lei? Proprio questo: vera sempre, fino alla fine. Nel bene e nel male”.

Quanto a Giulia De Lellis, la sua ultima fidanzata ufficiale, il pilota spiega: “Io ho il cuore puro. Per poter giudicare bisogna conoscere le cose. Sono fedele a me stesso, non mi metto certo ora a fare dichiarazioni su quello che è accaduto”.

“Posso solo dire che non ho rancori, non ho rimpianti e auguro il meglio a entrambe. Ho affrontato situazioni difficili, destabilizzanti. Non era e non è semplice starmi accanto se non si ha una certa maturità”.