ROMA – Un cavallo sui binari ha bloccato per oltre 30 minuti i treni che da Nettuno portano a Roma la mattina del 14 marzo. Dopo i guasti e i disagi per il caos neve, i pendolari della linea ferroviaria Nettuno-Roma ancora una volta sono costretti a sopportare ritardi e disordini.

L’episodio è avvenuto alla stazione di Padiglione, che si trova nel territorio del Comune di Anzio. Il cavallo era fuggito da un terreno vicino alla stazione e ha iniziato a trottare sereno sui binari. Fortunatamente, l’animale è stato notato e non sono stati registrati incidenti, ma per catturarlo e riportarlo nel suo recinto non sono mancate le difficoltà.

La fuga del cavallo però ha provocato il blocco della circolazione dei treni per oltre un’ora, con gli utenti del regionale 12162 che si sono trovati in “ostaggio” sul convoglio. L’ennesimo disagio che però è stato accolto con ironia da alcuni degli utenti, che su Facebook si sono lasciati andare a simpatici, quanto rassegnati, commenti. “Più veloce dei nostri treni regionali”, scrive qualcuno. “Non aveva il biglietto e l’hanno fatto scendere”, scrivono ancora, mentre c’è chi dice: “Finalmente le nostre ferrovie modernizzano”. C’è anche chi auspicava uno “strappo a Roma”.

Ironia nell’attesa che l’animale fosse salvato e riportato al suo proprietario, così che la circolazione dei treni è poi ripresa regolarmente nel corso della mattinata.