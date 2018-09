ROMA – Giraffe ed elefanti sotto la neve, anzi ricoperti di neve. Non in uno zoo del Nord Europa o Nord America ma in Sudafrica. Sì, proprio Sudafrica, Africa del Sud. Queste sono le immagini del paesaggio innevato in una riserva naturale del Sudafrica dove giraffe ed elefanti sono bianchi di neve. Nel parco naturale Game Reserve di Sneeuburg, è stata una settimana freddissima con temperature bassissime e forti nevicate sulle aree della Matroosberg Reserve, di Cederberg e sulle Hex Rivers.

Il gelo ha portato la neve non solo nella zona del Capo Occidentale ma anche nell’area del Capo Orientale e Settentrionale dove di solito gli animali non sono esposti a questo tipo di clima. La neve era visibile fino a domenica. Queste condizioni climatiche hanno portato i fiumi Krom e Krakeel in piena. Sono stati misurati circa 293 mm di pioggia in alcune parti della valle di Langkloof e alcune strade sono state chiuse a causa della neve.

Il meteorologo Bransby Bulo spiega che non ci sarà più una forte neve sulla provincia del Capo Orientale: “Non è prevista pioggia. Ci sarà freddo sulle aree vicine alle montagne dopo la neve del weekend. Possiamo ancora vedere della neve sulle aree più alte delle province. Le temperature sono fredde, ma non ci sarà più altra neve”. Quella che è venuta giù è bastata a darci le immagini di un mondo tanto reale quanto inimmaginabile: elefanti e giraffe nel panorama di babbo Natale.