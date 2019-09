ROMA – Una ragazza inglese di 26 anni prenota una camera a Brooklyn, New York, per partecipare alla sfilata di Carnevale del Labour Day di lunedì 2 settembre. Zoe Reeve, questo il nome della turista, prenota l’appartamento poche settimane prima del viaggio per solo 27 dollari a notte (circa 25 euro) e si ritrova in un piccolo e angusto armadio sotto le scale. Per terra solo un materasso ad aria gonfiabile che ricorda “un materassino per fare yoga”, scrive Zoe, e della biancheria da letto sporca.

“Ho prenotato l’alloggio più economico, sapevo che non sarebbe stato fantastico, ma io di solito scelgo sempre la soluzione più conveniente dovunque vada” ha scritto Zoe nel video in cui mostra l’alloggio, il più economico in assoluto nella zona, spacciato dal proprietario (che però non ha voluto commentare la vicenda) come il posto ideale per viaggiatori con zaino e sacco a pelo.

Il video pubblicato dalla ragazza su Twitter è stato cancellato ma questo non gli ha impedito di diventare virale. “Sembra il sottoscala di Harry Potter” ha commentato divertito uno degli utenti che hanno visto le immagini.

