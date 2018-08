ROMA – Il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini mostra in spiaggia e su Instagram i segni delle coltellate. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Per Niccolò Bettarini è arrivato il momento di relax al mare e di mettersi alle spalle l’aggressione fuori dalle discoteca di Milano.

Luca Romano sul Giornale scrive che Niccolò era stato ricoverato in ospedale dopo aver ricevuto diverse coltellate e i suoi aggressori sono stati portati in carcere in attesa di giudizio. Il giovane sembra aver trovato la forza di riprendersi e di tornare a sorridere e così sul social network pubblica una foto in cui mostra gli evidenti segni delle coltellate.

I colpi ricevuti sono evidenti sulla braccia, sul petto, sull’addome, sui fianchi e anche sul volto. Il figlio della Ventura però ha deciso di mostrarsi e sembra pronto ad archiviare la brutta esperienza.