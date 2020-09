Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, si è sposata con Alberto Tinarelli. Le foto del matrimonio in esclusiva su Chi nel numero del 23 settembre.

Nicoletta Mantovani, su Chi in edicola da mercoledì 23 settembre, in esclusiva il reportage del matrimonio della vedova di Luciano Pavarotti, con Alberto Tinarelli, dirigente di azienda.

“Quando l’ho conosciuto si è illuminato tutto. Con lui sono felice e ho riscoperto in me la voglia di ricostruire una famiglia”.ù

La Mantovani: “Ci siamo conosciuti un anno fa, poi l’amore si è messo a galoppare”

La Mantovani continua raccontando: “Ci siamo conosciuti circa un anno fa, ma l’amore è arrivato trotterellando e poi si è messo a galoppare, così abbiamo deciso di vivere insieme il lockdown ed è stato bellissimo”.

Lui è romantico e mi fa sorprese stupende ma, soprattutto, è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo con mia figlia Alice, la cosa più importante”.

Nicoletta conclude: “Un bambino insieme? Non ne abbiamo mai parlato, c’è già Alice che è la mia gioia. Ma nella vita non si sa mai”.

Il matrimonio di Nicoletta ed Alberto

Nicoletta, 50 anni, si è sposata a Bologna con Alberto Tinarelli, 52 anni, di professione dirigente d’azienza e consulente per una società di servizi finanziaria.

La coppia ha detto “sì” nella Basilica di Sant’Antonio da Padova dopo soli nove mesi di fidanzamento.

Presenti alle nozze circa 150 invitati, tra cui molti vip.

Alla festa in una villa top secret hanno partecipato il cantante Nek, il flautista Andrea Griminelli e la stilista Rossana Redondo, Lorenzo Licitra, Anna Maria Bernini, Marvi De Angelis ed esponenti del mondo imprenditoriale bolognese.

Nicoletta era accompagnata dalla figlia Alice di 17 anni avuta con Pavarotti e dai genitori Gianni e Gianna Mantovani.

Un anno fa, la Mantovani aveva ammesso che non ci sarebbe “mai stato nessun altro” nella sua vita. “Un solo grande amore nella vita è abbastanza”.

Ma dopo essere stata presentata ad Alberto dalla scrittrice Grazia Verasani, tra i due sarebbe scattata una “scintilla istantanea” e hanno trascorso insieme il lockdown.

“È stato subito amore. Siamo molto felici. Non avevamo motivo di sposarci, se non per un folle desiderio di farlo” (fonte: Chi).