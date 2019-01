ROMA – Nina Moric su Instagram pubblica una foto in versione “sexy surfista”. E sotto alla foto, all’improvviso, compare il commento di Fabrizio Corona: “Ci mancava solo il surf. Stai attenta caz…”.

Fabrizio Corona oggi, sabato 19 gennaio, è stato il protagonista indiscusso nella puntata di “Verissimo”. Ospite di Silvia Toffanin, Corona ha parlato anche di Nina Moric e Belen:

“Io – ha detto Corona durante l’intervista – non rinnego il matrimonio con Nina però il concetto di famiglia che avevo con Belén non l’ho avuto con Nina. Io penso che con il tempo l’amore cambia. Belén ha ragione quando dice che se provassimo a tornare insieme non durerebbe. Con Nina provo un bene che è una protezione. Con lei provo un bene che va oltre ogni cosa. Non ho ripreso a corteggiarla. Non le ho mai rifatto la corte. Abbiamo vissuto il dolore dell’aborto. Si è trattato di due aborti naturali. Con Nina, che ha perso due gemelli e poi è accaduto anche a Belén. Forse siamo stati fortunati perché poi ho fatto quattro anni di galera. Penso che anche se avessimo avuto quel bambino, ci saremmo lasciati”. Poi ha accennato a sua madre: “Sono convinto che prima o poi sistemeremo ma voglio la mia indipendenza e un rapporto con mia madre da uomo di quarant’anni”.