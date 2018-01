NEW YORK – In strada a Praga ha sfilatoil popolo dei “no pants” che ha invaso per un pomeriggio la metropolitana. Il gioco consiste nel circolare perfettamente vestiti nella parte superiore del corpo, come mostra il video YouTube, restano in mutande nella parte sottostante.

I vagoni della metro sono riscaldati: per raggiungerli però bisogna camminare a gambe nude. E la capitale della Repubblica Ceca non è certo conosciuta per il suo clima mite. La moda di girare così, una tradizione cominciata nel lontano 2002, è stata lanciata da un gruppo di americani burloni. Il motivo resta al momento sconosciuto (foto Ansa).