Non è l’Arena, il Vesuvio che erutta… coronavirus. La grafica di Giletti che fa discutere.

Il Vesuvio che erutta… il coronavirus.

Fa discutere la grafica scelta da Massimo Giletti durante l’ultima puntata di Non è l’Arena.

Alle spalle del conduttore, infatti, mentre si parla di coronavirus a Napoli compare la grafica del Vesuvio che erutta… il coronavirus.

Grafica che sui social ha fatto arrabbiare in molti.

“Giletti – scrive per esempio un utente evidentemente molto arrabbiato su Twitter – in quella fogna di sua trasmissione fa vedere il Vesuvio che erutta covid.

Complimenti vivissimi al politico napoletano che oramai e’ ospite fisso! Mi chiedo come faccia a tollerare quell’immagine ,considerando il suo ruolo nella città! Ma che disgusto!”.

Dpcm natale: dal 20 dicembre al 6 gennaio blocco dei viaggi di natale?

Il nuovo Dpcm, il Dpcm Natale, molto probabilmente bloccherà gli spostamenti tra le Regioni. Il divieto dovrebbe scattare dal prossimo 19 dicembre e dovrebbe durare fino al 10 gennaio.

Il coprifuoco, inoltre, potrebbe essere prolungato: se ora è dalle 22 alle 5 si potrebbe passare dalle 22 alle 6.

Le ipotesi sul tavolo per il nuovo Dpcm

Spostamenti tra le Regioni solo per i residenti, chiusura di bar e ristoranti alle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma con coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie di Natale e Capodanno.

I nodi da sciogliere sono ancora molti: da confermare l’idea di introdurre una quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. (Fonti: Non è l’Arena, Ansa)