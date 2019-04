PARIGI – Un uomo gioca con una bambina davanti alla cattedrale di Notre-Dame. Probabilmente si tratta di padre e figlia: al momento però non lo sappiamo dato che i due non sono stati anora rintracciati.

Lo scatto è stato condiviso sui social un’ora prima dell’incendio che ha devastato la chiesa di Parigi. I due sono stati fotografati da una turista americana, Brooke Windsor, che su Twitter ha lanciato un appello: “Aiutatemi a trovare quest’uomo, voglio dargli questo scatto”.

Poco prima che le fiamme avvolgessero Notre-Dame, i due erano nel piazzale antistante la cattedrale. Loro, e non solo, erano persone felici intente a trascorrere del tempo davanti ad uno dei monumenti più noti al mondo. Ora questa foto è diventata virale diventando allo stesso tempo una delle foto simbolo della tragedia che ha colpito il tempio gotico.

“Stavo per chiedere a quel papà se la voleva, poi ci ho rinunciato e ora vorrei averlo fatto. Aiutatemi a ritrovarlo”, ha scritto la donna. L’immagine, condivisa su Twitter, ha superato i 400mila “like” e i 200mila “retweet” in poco più di 24 ore. Windsor ha quindi aggiunto: “La foto è stata scattata alle 17.57. Ovviamente non sono certa che si tratti di un papà con la figlia, l’ho supposto e ho pensato di chiedere direttamente a quell’uomo ma non ho voluto interrompere quel momento. Potrebbe trattarsi anche di uno zio, di un fratello, di un amico: finché non lo troviamo, chi può dirlo?”.

Brooke Windsor non è ancora riuscita a risalire all’identità dell’uomo ed è fiduciosa che presto riuscirà nel suo intento. Anche grazie all’aiuto delle decine di migliaia di persone che stanno pubblicando la fotografia sui loro siti.