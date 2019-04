ROMA – Il presidente francese Emmanuel Macron sorridente con le due torri di Notre-Dame in fiamme al posto dei capelli. Così il settimanale satirico Charlie Hebdo ironizza sull’incendio che ha devastato la cattedrale di Parigi. “Je commence par la charpente”, “inizio dall’ossatura”, si legge in calce alla macabra vignetta in copertina su fondo rosso. Un’accusa al Capo dello Stato francese ma anche un riferimento diretto alla questione delle riforme. Il discorso di Macron di ieri sera per illustrare nuove misure dopo settimane di caos legate ai gilet gialli, è stato infatti rinviato proprio a causa dell’incendio.

Ma sui social sono gli italiani a prendersela con i vignettisti francesi, ricordando le caricature dissacranti sul terremoto del Centro Italia, su Rigopiano e sul Ponte Morandi. “Avete riso sulla morte degli italiani, ma la differenza è che noi piangiamo Notre Dame come fosse anche nostra!”, scrive qualcuno. E ancora: “Voi siete dei bastardi noi abbiamo un cuore, perché non dimentichiamo le vignette di Amatrice e Rigopiano”.

C’è chi invece si aspettava di più: “Tutta qui la satira? Forza potete fare molto di più! Infami schifosi”. “Madonna che vignetta stupida, la satira pungente ce l’avete solo sugli altri? Fate una vignetta come si deve, lecchini incapaci”. Sono solo alcuni dei commenti al vetriolo. (Fonte: Charlie Hebdo, Twitter)