HOBART (TASMANIA) – Una nuvola arcobaleno, come una pennellata colorata nel cielo: è spettacolare e giustamente è diventata virale sul web la foto scattata in Tasmania da Heather Murphy, una cittadina di Hobart.

L’immagine è stata pubblicata sul gruppo Facebook Weather Obsessed all’inizio di questa settimana. Mostra una nuvola con gli stessi colori dell’arcobaleno. E’ così particolare che lo stesso Bureau of Meteorology (BOM) della Tasmania si è complimentato con l’autrice della foto, rilanciandola sulla sua pagina Facebook con tanto di

La spiegazione scientifica

In particolare quella fotografata da Heather Murphy è una nuvola iridescente. Si tratta di un fenomeno piuttosto raro che si verifica quando le piccole gocce d’acqua che compongono la nube sono tutte più o meno della stessa misura. Se il sole è nella giusta direzione le nuvole possono riflettere i suoi raggi in questo modo.

I colori cambiano a seconda del diverso spessore delle varie zone della nube, che possono essere più dense in un punto e più sottili altrove. Purtroppo, spiega Focus, l’iridescenza tende a sparire non appena le nubi cambiano forma al loro interno o mutano posizione rispetto al sole. Uno spettacolo bellissimo ma breve, che però può essere in parte prolungato proprio da foto come questa. (Fonti: Facebook, Focus)